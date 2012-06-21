Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Полтавщині стартував спільний проект Нацполіції та одного з провідних вітчизняних операторів стільникового зв’язку із пошуку безвісти зниклих дітей. Віднині оператор мобільного зв’язку розсилатиме своїм абонентам, які перебувають у радіусі 1-3 кілометри від місця пошуку дитини смс-повідомлення з її даними, намагаючись при цьому залучити небайдужих до пошуку. До кінця року планується цю практику поширити на всі регіони України.
У відділі ювенальної превенції поліції Полтавщини розповіли, що короткі повідомлення з особистими даними дитини, яку розшукують, поліція формуватиме після згоди батьків на розголошення персональних даних. Головне управління поліції може скасувати оповіщення, якщо воно стало неактуальним на певному етапі. Коли дитину знайдуть, модератор сторінки відділу ювенальної поліції Полтавщини у Facebook оновить відповідний пост. Інформацію про зниклих дітей отримуватимуть лише їхні абоненти. Ця послуга підключатиметься автоматично і буде безкоштовною. Якщо абонент не бажатиме отримувати повідомлення, він може відключити оповіщення. Компанія не розсилатиме повідомлення про те, що дитину знайшли. Поліція просто оновлюватиме пост, посилання на який буде у повідомленні про зникнення.