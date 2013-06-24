Нещодавно Уряд схвалив низку змін, запропонованих Мінсоцполітики, які стосуються захисту прав дітей. Зокрема, відтепер дозволено влаштовувати під опіку, піклування громадянам України, які проживають в Україні, дітей, які через війну були евакуйовані за кордон із закладів цілодобового перебування. Про це повідомляє прес-центр Міністерства соціальної політики.

Нормативно-правова база визначає, що у разі повернення дитини в Україну влаштування в сім’ю є пріоритетним. Донині дітей влаштовували в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу (великі прийомні сім’ї), в родини усиновлювачів, за наявності сприятливих умов для возз’єднання — в біологічні сім’ї. Відтепер до цього переліку додані і сім’ї опікунів, піклувальників.

Рішення про передачу дитини під опіку, піклування ухвалює служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) кандидата.

Якщо кандидат в опікуни, піклувальники є родичем дитини та перебуває за межами України, дитина може бути передана йому під опіку, піклування. Рішення приймає орган опіки та піклування за останнім місцем проживання опікуна, піклувальника в Україні до його виїзду за кордон.

Нагадаємо, кандидат в опікуни, піклувальники, який перебуває з дитиною в сімейних стосунках, не зобов’язаний проходити курс навчання з питань виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Кожна дитина потребує родини. Для дітей, евакуйованих у складі закладів, влаштування в сім’ю означає повноцінне занурення в українське середовище і швидшу реінтеграцію в суспільство. Це також можливість жити в турботі, реалізувати свій потенціал, а для деяких дітей — і можливість возз’єднатись з братами і сестрами, які були влаштовані в сімейні форми виховання раніше.