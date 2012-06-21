В Марківській гімназії пройшла акція «Запобігти. Врятувати. Допомогти», в якій взяли участь близько 600 чоловік. Дітям роз’яснювались заходи щодо запобігання будь – яких надзвичайних ситуацій з метою навчання діям у випадку їх виникнення. Розповідалося про те, як правильно та безпечно поводитися на водних об’єктах та в лісових масивах, а також у випадку знаходження вибухонебезпечних предметів. Діти мали змогу ознайомитися з особливостями роботи аварійно – рятувальної служби, пожежною та рятувальною технікою. А працівники Товариства Червоного Хреста допомагали на манекені відпрацювати правильність виконання штучного дихання та непрямого масажу серця.
«Головна мета роботи з дітьми – це навчання їх нормативам порядних стосунків між людьми. Завдання ж працівників Товариства Червоного Хреста та Державної служби України з надзвичайних ситуацій полягає в тому, щоб у юного покоління поряд з поняттям добра й естетики накопичувалися знання з основ безпеки життєдіяльності, з’явилися навики поводження в різних надзвичайних ситуаціях, та надання першої долікарської допомоги»,- каже голова Марківської районної організації ТЧХУ Луганської області Тетяна Золотоверх.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур'єра»