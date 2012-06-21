Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

У дітлахів Костянтинівки на Донеччині з’явилася можливість прикрасити виготовленими власноруч іграшками не тільки хатню, а й головну міську ялинку. Та й зможуть оцінити ці прикраси не тільки батьки чи найближчі родичі, а всі жителі міста, які під час новорічних свят прийдуть до головного зеленого атрибута перших днів року. Таку нагоду дітям запропонували фахівці міського управління культури, запросивши всіх бажаючих взяти участь у фестивалі «Новорічна іграшка».

Перед наймолодшими жителями Костянтинівки віком від 3 до 10 років стоїть умовне завдання: власними руками виготовити вологостійку іграшку для ялинки і до 20 грудня передати її до відділу культури. Навзамін юні умільці отримають від організаторів солодкі подарунки та запрошення на новорічне свято у Палаці культури. А ще одним бонусом для малюків стане те, що кращі з кращих зразків їх творчості прикрасять міську ялинку.