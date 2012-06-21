Дитячі голоси знову залунають у стінах дитячого дитсадка через 20 років запустіння. Цю будівлю в Салтівському мікрорайоні Харкова упродовж двох десятиліть використовували не за призначенням, а наприкінці минулого року міська рада прийняла рішення повернути його в мережу дошкільних установ міста.
Приміщення дитсадка повністю відремонтували. Побудовано новий харчоблок, медпункт, групи, спальні, навчальні та технічні приміщення обладнані новими меблями, іграшками та інвентарем. На майданчиках для прогулянок і занять спортом встановлені тренажери і ігрові форми.
І ось уже в понеділок дитячий садок №126 «Веселка» прийме в своїх сучасних гостинних залах 73 малюків.
«Цей садочок, як і багато інших в Харкові, побудований давно, останні роки був порожній. Сьогодні ми повертаємо його господарям – дітям і педагогам. Розвиток маленької людини сильно залежить від того, що її оточує. Тому всі нові садки робляться з розумом і з душею, за високими стандартами і безпеки, і естетики. Світлі, просторі приміщення, хороші меблі і техніка всередині, правильно організовані, красиві і безпечні місця для прогулянок. Тим більше, що малюки проводитимуть тут більшу частину життя, підростатимуть та радуватимуть мам і тат», – сказав під час відкриття дитсадка Харківський міський голова Геннадій Кернес.
За його словами протягом року кількість місць в дитячому садку буде збільшено.