Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Новорічні свята стали значно ближчими і для наймолодших жителів населених пунктів Донеччини, розташованих поблизу лінії розмежування. З ініціативи керівників Донецької обласної державної адміністрації солодкі та інші подарунки вже отримали діти з прифронтових селищ Зеленопілля і Новолуганського, міста Світлодарська Бахмутського району.
Під час відвідин Світлодарської ЗОШ І-ІІІ ступенів заступник голови Донецької ОДА Денис Клюшников вручив подарунки школярам та дошкільнятам міста, а також сертифікати на подарунки для дев’яти навчальних закладів: двох шкіл у Миронівському, Світлодарського навчально-виховного комплексу, школи у селищі Луганське та п’яти дитячих садочків у Світлодарську, Миронівському та Луганському. «Бажаю, щоб наступного року здійснилося все, про що ви мріяли, і головне – щоб на нашій землі нарешті настав мир!» – озвучив заступник голови Донецької ОДА найзаповітнішу мрію малих мешканців прифронтової зони, яким довелося вже п’ять довгих років жити і навчатися у умовах гібридної війни.