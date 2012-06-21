Для трьох юних ужгородок понеділок став найщасливішим днем у їхньому житті: отримали власне житло в обласному центрі. Усі троє перебували на квартирному обліку в міській раді й дотепер мешкали у родичів або в соціальному гуртожитку.
На урочистому врученні квартирних сертифікатів виконувач обов’язків голови облдержадміністрації Ярослав Галас і Ужгородський міський голова Богдан Андріїв побажали майбутнім власницям комфортного проживання у власних домівках. Звучали побажання створити щасливі сім’ї.
Ярослав Галас висловив подяку Ужгородській міській раді, яка в умовах дефіциту коштів сприяла дуже потрібній справі, взявши участь у співфінансуванні купівлі квартир. Повідомив, що 2018-го Закарпаттю на це надано 20,7 мільйона гривень державної субвенції, з яких уже розподілено понад 15 мільйонів. Їх використано на придбання 23 приміщень для 29 осіб та двох — для створення дитячих будинків сімейного типу. Загалом уже 21 особа, яка дотепер не мала власного житла, його отримала.
— Це прекрасна державна ініціатива. По суті, субвенція — чи не єдиний шанс для дітей-сиріт чи осіб з їхнього числа отримати власне житло, — додав Ярослав Галас. — Раніше такі проекти фінансували раз на кілька років. Тепер маємо цільове фінансування. Ще до кінця року обласна комісія розподілить кошти на придбання квартир для двох осіб із числа дітей-сиріт у місті Берегове.
Документи на квартири юним ужгородкам вручили в новобудові, в якій вони житимуть. І до святого Миколая сюди завезуть меблі, хатній інвентар.