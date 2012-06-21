Ключі від 9 квартир та 2 будинків під Новий рік вручили на Черкащині 13 особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Як повідомила начальник обласної служби у справах дітей Оксана Покатілова, помешкання для них придбали коштом державної цільової субвенції. Зокрема чотири квартири придбали дітям у Кам’янському районі, одну — в Городищенському, ще одну — в Монастирищенському та дві в Христинівському, один будинок у Черкаському районі та дві квартири в Тальнівській об’єднаній територіальній громаді. Загалом, за поданими пропозиціями для придбання соціального житла, на місця спрямували майже 3,8 мільйона гривень з державного бюджету.
— Збирати пропозиції на придбання житла дітям цих категорій ми розпочали завчасно, — пояснила Оксана Покатілова. — Рішення про виділення коштів з держбюджету з цією метою ухвалили ще 12 липня 2017 року. Втім, відповідну постанову про спрямування коштів для областей підписали лише 15 листопада, тому ми мали обмаль часу, аби використати їх. Однак всі спрацювали оперативно. Тож нам вдалося вчасно та якісно освоїти виділену державою субвенцію. І, найголовніше, придбати житло для 13 осіб, які його потребували. За інформацією служби у справах дітей облдержадміністрації, нині в області на квартирному обліку перебуває понад 500 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років.