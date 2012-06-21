Програму, яка передбачає поліпшення мережі шкільних їдалень, дотримання норм харчування та новітні підходи у приготуванні страв за рецептами Євгена Клопотенка, ухвалили на Рівненщині на 2020—2022 роки.
За 10 місяців 2019-го під час державного нагляду в закладах дошкільної та загальної середньої освіти було досліджено 62 проби сировини для приготування готових страв, у восьми з них виявлено бактеріологічне забруднення. Із досліджених 337 проб води 132 не відповідали вимогам чинних норм. Тобто оператори ринку порушують загальні гігієнічні вимоги роботи з продуктами харчування, а персонал їдалень — правила особистої гігієни.
Виявили також недостатнє насичення обідів білками тваринного походження, продуктові набори в обмеженій кількості містять м’ясні та рибні страви, кисломолочні продукти, натуральні соки. Щоправда, для повноцінного виконання ухваленої програми планують залучити кошти з держбюджету. Вочевидь, самотужки області тут не впоратися.