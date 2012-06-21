Днями на базі Київської інженерної гімназії відбувся всеукраїнський турнір з футболу серед команд дітей учасників АТО на Кубок громадської спілки «Промінь Україна». Змагання, які за підтримки Федерації футболу України проходили в межах міжнародного соціального проекту «Дитячий футбол миру», організували ГС «Промінь Україна», ГО «Українська асоціація розвитку дитячого та юнацького футболу за підтримки Федерації футболу України, Мінмолодьспорту та Мінінформполітики.
Мета цього проекту — формування здорової нації, презентація позитивного іміджу України через дитячий спорт та популяризація здорового способу життя. Ключова особливість змагань — те, що в кожній команді має бути не менше трьох дівчат. Переможці першого турніру «Дитячий футбол миру», який нещодавно відбувся у Волновасі, здобули путівку до Угорщини, де вже вибороли дві перемоги на турнірах з угорськими ровесниками. Невдовзі такі змагання відбудуться ще в п’яти областях України, а їх переможці поїдуть на міжнародні турніри миру до Хорватії, Польщі, Грузії, Вірменії, Італії, Іспанії, Чехії, Бельгії та Австрії.
За словами президента Української асоціації розвитку дитячого та юнацького футболу Володимира Василенка, міжнародний соціальний проект «Дитячий футбол миру» набирає обертів і показує футбольну силу підростаючого покоління. «Переможці змагань, що відбулися у Києві, невдовзі поїдуть до Італії, де візьмуть участь у турнірі миру серед однолітків», — зазначив пан Василенко.
А перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко наголосив, що Федерація футболу України завжди підтримуватиме такі важливі ініціативи. «Наш обов’язок — підтримати дітей тих, хто зараз захищає Україну на Донбасі. Щиро бажаю всім учасникам змагань перемог, успішної футбольної кар’єри в майбутньому та запрошую вас на відкриті тренування й матчі національної збірної України у 2018 році», — зазначив Вадим Костюченко.
У турнірі взяли участь 10 команд. А перемогли юні футболісти зі столичного Дарницького району. Переможців і призерів — команди та певних гравців нагороджено грамотами, кубками, медалями й цінними подарунками, а кожен учасник отримав у подарунок м’яч від Федерації футболу України, повідомляє офіційний сайт ФФУ.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»