Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Минулого четверга на залізничному вокзалі в Тернополі з посмішками, радістю, синіми та жовтими кульками зустрічали діти й дорослі хлопчиків і дівчаток з Донецької області. 28 школярів зі сходу країни приїхали на Тернопільщину на відпочинок. Два тижні вони разом зі своїми 16 ровесниками оздоровлюватимуться в таборі «Україна єдина» на території санаторію «Барвінок» у Зборівському районі.
Нудьгувати хлопчикам і дівчаткам тут не доведеться. Програма відпочинку дітей з Донеччини й Тернопілля насичена різноманітними заходами. Крім екскурсій, для них організовуватимуть різні майстер-класи, як-от: з вишивання, писанкарства, ліплення з глини, розписування пряників, варіння мила. Навчатимуться також надавати домедичну допомогу.