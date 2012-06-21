Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Сімнадцятирічна Влада Афанасьева із з сестричкою Христиною обидві мають проблеми із здоров’ям, але це не заважає їм бути активними. Сестри стали не тільки учасницями заходів у таборі, але й самі мотивували дітей до створення програм – адже Влада та Христина дуже гарно співають та пишуть вірші.
Під час відпочинку у дитячо-юнацькому табору в місті Яремче для дітей було організовано не лише розваги та ігри, – з юними учасниками працювали й індивідуальні фахівці по музиці, масажу, логоритміки, акторської майстерності і психологи.
Також діти ходили в ліс, гори, на озера. Займалися творчістю у різних майстр-класах. Незабутньою для них стала поїздка до Буковеля.
«Я дуже рада побувати у такому таборі, познайомитися з чудовими люди, які за ці дні стали моїми друзями», – розповідає сімнадцятирічна Влада Афанасьева.
Організував поїздку для дітей з особливими потребами Благодійний фонд «Карітас-Київ».