Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
25 школярів із села Троїцьке відвідали центр реабілітації та спортивного лікування «Тисовець» на навчально-спортивній базі Міністерства оборони України.
Як повідомляє прес-служба Луганської ОДА, юнаки та дівчата побачити чарівну природу українських Карпат, відвідати 13 фестиваль української середньовічної культури у селищі Урич Сколівського району, місто-фортецю Тустань, де майстерно та завзято відтворюються лицарські бої.
Додому повернулися із подарунками: дітям подарували книгу «World we defend» та збірку оповідань про війну Міністерства оборони України.
Відтепер ці примірники будуть знаходиться у бібліотеці Попаснянської ЗОШ № 1 (с. Троїцьке). Усі охочі зможуть ознайомитися зі світлинами зробленими як цивільними, так і військовими фотографами. Дізнатися про людей та майбутнє, яке героїчно захищають українські військові.