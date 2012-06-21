На Міжнародному шаховому турнірі, присвяченому 100-річчю об’єднання Румунії, добре виступили юні подоляни. Змагання проходили у місті Ясси, їх організувала Румунська федерація шахів. Вінницьку область представляли кандидат у майстри спорту Олександр Жуковський, першорозрядники Михайло Жуковський, Карина Степанюк та Владислав Полігас.
За підсумками змагань Олександр здобув «бронзу» у віковій категорії до 12 років, Михайло — «бронзу» до 14 років, Карина — «срібло» серед жінок. Трохи не вистачило до медалі Владиславу. Усі четверо вінничан — переможці та призери обласних конкурсів і змагань.