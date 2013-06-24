Держава компенсує вартість контрактного навчання за 2024/2025 навчальний рік для дітей українських захисників і захисниць. Сповіщення про компенсацію в застосунку «Дія» отримають перші 1000 студентів — цьогорічні випускники бакалаврату та магістратури. Послуга доступна громадянам України віком до 23 років, які навчаються на контракті в закладах фахової передвищої або вищої освіти та мають статус студента в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Фінансову допомогу надають дітям загиблих (померлих) захисників чи захисниць України; осіб з інвалідністю внаслідок війни; учасників бойових дій; осіб, зниклих безвісти за особливих обставин; осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії; постраждалих учасників Революції гідності.

Для отримання сертифіката потрібні наявність верифікованого РНОКПП та ID-картки / біометричного закордонного паспорта в «Дії»; інформація в ЄДЕБО про здобувача освіти й про статус дитини ветерана відповідної категорії;

навчання за контрактною формою у 2024/2025 навчальному році;

вік до 23 років на момент підтвердження згоди.

Міністерство цифрової трансформації наголошує, що тепер отримати компенсацію легше, ніж будь-коли: онлайн, без візитів до установ та паперової тяганини. Розсилання відбувається поетапно, тому тим, хто ще не отримав сповіщення, варто зачекати.

Ініціативу втілює Міністерство у справах ветеранів у співпраці з Міністерством освіти і науки, Міністерством цифрової трансформації та застосунком «Дія» за експертної підтримки «Проєкту підтримки Дія», що його Програма розвитку ООН в Україні реалізує за фінансування Швеції, повідомляє Мінцифри.