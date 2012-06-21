На узбережжя Чорного й Азовського морів приїжджають діти з усієї України з батьками й у табори відпочинку. Протягом десяти днів у Скадовському районі в санаторії «Ювілейний» відпочивали 92 дитини з Луганщини. А позаміський оздоровчий табір «Дивосвіт» Каланчацького району привітно зустрів 20 школярів із Луганської області. Тут, на березі Чорного моря, створено гарні умови для комфортного й безпечного оздоровлення. Діти із задоволенням беруть участь у різних пізнавальних та розважальних заходах. А Генічеський район на узбережжі Азовського моря приймав на відпочинок дітлахів із Чернівецької області. Так діти зі сходу й заходу зустрічаються та спілкуються на півдні України. Усі ці поїздки організував департамент освіти, науки та молоді облдержадміністрації.
«Якісний, безпечний та змістовний відпочинок — це три пріоритетних напрями, на яких ґрунтується оздоровча кампанія для дітей, — зазначив директор департаменту Євген Криницький. — Для цього у нас працює команда професіоналів. Це наша спільна робота разом з колегами з інших областей». Він зазначив, що відпочинок дітей став можливим за рахунок коштів місцевих бюджетів районів, міст та ОТГ Херсонщини. До оздоровчої кампанії приєдналися бюджети всіх рівнів. Триває співфінансування на рівні ОТГ, сільських та місцевих громад, селищ. Отримано й кошти з обласного та державного бюджетів. Загалом для відпочинку дітей з Донеччини та Луганщини, з різних бюджетів було акумульовано майже 2,5 мільйона гривень.
До кінця канікул південний край ще відвідають маленькі гості із Сумської, Чернігівської, Донецької, Івано-Франківської, Тернопільської та Луганської областей. За програмою обміну планують оздоровити 1000 дітей. А діти з Херсонщини вже відвідали Івано-Франківщину й Сумську область, відпочинуть у Чернівецькій та Чернігівській.