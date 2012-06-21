У селищі Криве Озеро, що на Миколаївщині, відчинив двері новий дитячий заклад на базі загальноосвітньої школи №1 І—ІІ ступенів. Відтепер тут здобувають освіту не лише учні 1—9 класів, а й малюки, для яких в окремому крилі облаштували дитячий садок. На відкритті дитсадка разом з малюками, їхніми батьками та педагогами були гості, за чиєю участю здійснено давнє бажання місцевих жителів.
«Ми чекали цього 27 років, — розповів директор Кривоозерського навчально-виховного комплексу Олександр Біляновський, який 17 років керує педагогічним колективом. — Крім 51 учня у школі, до нас у дитячий садок ходитимуть ще й 22 дитини віком три — п’ять років. У тому, що садочок не пустуватиме й надалі, ми також не маємо сумнівів, бо в сім’ях місцевих жителів народжуються малюки, і це радує».
За словами голови Кривоозерської районної державної адміністрації Олексія Мірошниченка, після детального вивчення варіантів розв’язання проблеми, консультацій з педагогами, депутатами всіх рівнів, місцевими підприємцями створення дошкільного закладу на базі школи стало оптимальним рішенням. Адже набагато легше утримувати та обслуговувати одну установу, ніж дві.
Тут працює єдиний педагогічний колектив, економляться витрати на електроенергію та опалення. А головне, це створює безперервний процес дошкільної й загальної середньої освіти для сільських дітей. Дитячий садок і школа під одним дахом позбавляє дітей стресу під час переходу з одного навчального закладу в інший.
Завдяки раціональному використанню бюджетних і спонсорських коштів у дитячому садку крім ремонту внутрішніх приміщень замінили вікна, встановили новий енергоощадний котел, обладнали туалети, а також облаштували дитячий майданчик. Фінансову допомогу в створенні комплексу надали депутати обласної ради, місцеві підприємці. Це вже другий навчально-виховний комплекс, відкритий цього року в Кривоозерському районі. У вересні дошкільний заклад, розрахований на 30 малят, відкрито в селі Берізки, де майже 20 років теж не було дитячого садка.