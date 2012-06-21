Сумська обласна дитяча клінічна лікарня постійно перебуває у пріоритеті роботи обласного депутатського корпусу, про що сказав голова Сумської обласної ради Володимир Токар, недавно відвідавши медичний заклад. Він ознайомився з використанням спеціального обладнання для лікування новонароджених, які перенесли асфіксію. Для цього в обласному бюджеті передбачили 8 мільйонів гривень.
За словами очільника депутатського корпусу, жодні кошти непорівнянні з життям і здоров’ям малюків. А нове обладнання дає змогу застосовувати лікування гіпотермією, завдяки чому 75% хворих немовлят, які раніше не мали жодних шансів на одужання, виростають здоровими людьми.
Високо оцінюють медики нещодавно одержаний комп’ютерний комплекс Вraintest, який встановлено у відділенні для дітей з ураженням центральної нервової системи, з порушенням психіки. Він відповідає сучасним медичним вимогам, це дієвий помічник медиків і хворих. Як сказав головний лікар медичного закладу Ігор Змисля, це обладнання — лише незначна частина у зміцненні матеріально-технічної бази. Упродовж останнього часу завдяки коштам обласного бюджету та благодійників лікарня істотно поповнилася іншим новітнім обладнанням та устаткуванням, і цей процес триває.