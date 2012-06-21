До дня Святого Миколая Вінницька обласна дитяча лікарня отримала сучасне діагностичне обладнання загальною вартістю мільйон гривень. Цього року — колоноскоп і бронхоскоп японського виробництва, які дають змогу своєчасно і правильно встановлювати діагнози маленьким пацієнтам.
За словами голови облдержадміністрації Валерія Коровія, передача медичного обладнання — лише незначна частина співпраці в межах підписаного між облдержадміністрацією і ДТЕК меморандуму. У 2017 році обласному онкологічному диспансеру було передано надсучасний переносний УЗД-апарат. Надалі планують роботу із трьома медичними закладамиі: обласною клінічною лікарнею імені Миколи Пирогова (тут нещодавно введено в дію першу чергу нового хірургічного корпусу), обласним онкодиспансером та обласною дитячою клінічною лікарнею.
«Завдяки підтримці уряду нині реалізуємо тендери з придбання обладнання для хірургічного корпусу на суму 150 мільйонів гривень. Наступного року розпочинаємо споруджувати регіональний кардіологічний центр, на будівництво якого залучаємо кредит Світового банку на суму майже 30 мільйонів доларів США. Розпочинаємо комплексну реконструкцію відділення екстреної медичної допомоги, яке буде оснащене якісним обладнанням і зможе гідно конкурувати на ринку медичних послуг», — повідомив керівник області.
Після офіційної церемонії передачі обладнання голова облдержадміністрації разом з керівництвом ДТЕК привітали зі святами дітей, які проходять лікування в обласній дитячій лікарні, їхніх батьків і вручили маленьким пацієнтам солодкі подарунки.