Миколаївська письменниця Ангеліна Крихелі розпочала новий благодійний марафон у межах всієї України. За підтримки Української бібліотечної асоціації зібрано повний перелік бібліотек, які бажають отримати у подарунок книги письменниці. До переліку увійшли 158 заявок, більшу частину з них складають запити з районів Миколаївської області. Перші 29 книжкових комплектів вже розійшлися по українських бібліотеках Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської та Закарпатської областей. Автор переконана, що найбільше українських книжок потребують маленькі читачі Донеччини. Вона готова й надалі безкоштовно направляти свої твори до тих бібліотек, що популяризують українську книжку. «Не забувайте, що читання – це не лише джерело знань, мудрості та доброти, – зазначає Ангеліна, – але і пошук себе, самовдосконалення, об’єднання родин за інтересами, і тому воно таке безцінне».
ПОДАРУНОК