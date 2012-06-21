Бельгійські педіатри вважають, що повернення дітей до навчання у школі безпечне. Про це заявили під час брифінгу у Федеральній службі охорони здоров’я країни. В Бельгії, де наразі нараховується понад 50 тисяч хворих на коронавірус, від COVID-19 померло понад 7800 людей. Запобіжні протиепідеміологічні заходи тут запровадили з 15 березня. Перший етап виходу з карантину розпочався 4 травня. Відкриття шкіл заплановано на 18 травня.
Минулого тижня у масмедіа з’явилася інформація, що європейські медики фіксують у дітей, у яких виявлено коронавірус, додаткові симптоми небезпечної хвороби, які властиві для так званого синдрому Кавасакі, серед яких – запалення судин і шкірні висипання. Такі випадки зафіксовано в Німеччині, Швейцарії, Італії, Франції та Іспанії. Медики поки що не дають однозначної відповіді, чи існує зв'язок між виникненням цих симптомів з коронавірусом.
Асоціація бельгійських педіатрів зробила заяву, у якій ідеться, що незважаючи на занепокоєння багатьох щодо можливого зв’язку між коронавірусом і рідкісною дитячою хворобою, відновлення занять у школах є безпечним. «Ми з упевненістю заявляємо, що повергнення дітей до школи безпечне, окрім виняткових індивідуальних випадків, і за умови дотримання основних правил гігієни», — йдеться в заяві. «На наш погляд, недоліки, пов’язані із продовженням карантину, більші, ніж ризики відновлення занять у школах. Освіта — це основне право кожної дитини, і школа відіграє у цьому ключову роль», — переконані педіатри.
За словами головного вірусолога Бельгії Стівена Ван Гухта, роль дітей у поширенні коронавірусу дуже відрізняється від інших респіраторних вірусів.
«Добре відомо, що під час епідемії сезонного грипу діти — перша ланка, з якої починається розповсюдження хвороби. Бо спочатку грип поширюється серед дітей, потім ним заражаються їхні батьки, а потім – бабусі та дідусі», — пояснив він. «Щодо коронавірусу, то ми маємо докази, що роль дітей у його поширенні доволі обмежена. На відміну від грипу, поширення відбувається переважно між дорослими, які заражають одне одного », — додав Стівен Ван Гухт. Коронавірус може поширюватися від батьків до їхніх дітей, але медики фіксують незначну кількість випадків, коли діти заражають дорослих, або діти дітей. Дослідження, проведені у Нідерландах, свідчать, що рівень зараження у дорослих за минулий місяць становив близько 4%, а для людей до 20 років — 2%. «Все вказує на те, що дитячі колективи не є осередками поширення цього вірусу», — наголосив бельгійський вірусолог.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»