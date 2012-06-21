Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля ухвалила рішення про недоцільність відкриття дитячих таборів.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що попри необхідність оздоровити цього літа понад 1,2 мільйона дітей, більшість із яких є представниками пільгових категорій населення, клінічна ситуація щодо COVID-19 залишається досить напруженою.
«Ми бачимо велику проблему з можливими спалахами в дитячих таборах інших інфекційних хвороб, зокрема кишкових, так як це було в 2018—2019 роках. У таких випадках необхідно буде терміново доставляти дітей в інфекційні лікарні, левова частина яких зараз безпосередньо працює з COVID-19», — цитує слова міністра департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
Діти приїжджатимуть до таборів із різних регіонів, де різна епідеміологічна ситуація, що може спричинити поширення коронавірусу між регіонами України. А ще в дитячих таборах перевірки встановили недостатній контроль за харчуванням дітей та порушення санітарно-гігієнічних норм.
«Також у зв’язку з погіршенням сьогоднішньої ситуації з епідемією коронавірусу ми вважаємо, що відкривати заклади оздоровлення наразі передчасно. Водночас ми не виключаємо такого рішення, починаючи з 1 липня, але не раніше. Нам потрібно додатково відстежити епідемічну ситуацію, і протягом тижня ми ухвалюватимемо рішення залежно від умов адаптивного карантину», — сказав міністр охорони здоров’я, додавши, що 22 червня стане додатковою датою, коли можна буде ухвалювати рішення про можливий час відкриття дитячих таборів.
А міністр соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що 75% тих дітей, яких має бути оздоровлено цього року, це діти з малозабезпечених сімей, які потребують соціальної підтримки. «Тому давайте будемо думати перш за все про їхнє здоров’я. Мінсоцполітики вважає, що оздоровча кампанія має бути тільки тоді, коли поліпшиться епідеміологічна ситуація в країні», — зазначила урядовець.
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«Урядового кур’єра»