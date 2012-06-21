Так названо виставку художніх робіт, яку відкрили в Сумській центральній міській бібліотеці ім. Т. Шевченка. Її автори — 32 юних талантів віком 5—12 років, які захоплюються малюванням і вже мають певні успіхи й досягнення. Усі вони вихованці сумської художниці Світлани Качуровської, яка відкрила власну творчу студію і працює там арттренером. Цікаво, що Світлана за фахом економіст і юрист, однак із дитинства хотіла стати художницею. Вона успішно здійснила мрію, вже оформляє книжки письменників — насамперед тих, які пишуть для дітей.
На виставці дитячих робіт переважають яскраві й барвисті кольори: казкові мотиви, мрії, бажання, натюрморти, пейзажі. Серед юних авторів і вже досвідчені, які малюють по кілька років, і початківці — вони взялися за олійні фарби буквально кілька місяців тому.