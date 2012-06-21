У прифронтовому Кримському відбулось урочисте відкриття спортивного й дитячого майданчиків, які надало для жителів агентство ООН у справах біженців. Щоправда, встановили їх представники цивільно-військового співробітництва ЗСУ та особисто голова Кримської ВЦА Юрій Костянтинов.
Неабияке значення цього заходу можна зрозуміти, згадавши, що село лежить фактично на лінії розмежування. Тут, на жаль, дуже гаряче від обстрілів. Напередодні святкового заходу війська окупантів атакували позиції українських воїнів. Хлопці змогли дати їм відсіч, але втратили п’ятьох побратимів, четверо поранено. Однак діти Кримського мають право на радісне дозвілля, а дорослим дуже хочеться чути, як дзвінко лунають їхні голоси.
«Ми розуміємо, що навіть в умовах бойових дій діти мають право на корисне дозвілля. І кількість малечі, яка завітала на відкриття, яскраво підтверджує це», — підкреслив заступник голови Луганської обласної держадміністрації Юрій Клименко, який завітав у село на урочистості.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»