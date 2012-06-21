Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Наприкінці січня на Донеччині своєрідно нагадали про необхідність належної підготовки місцевих дитячих закладів оздоровлення і відпочинку до літного сезону. Адже прокуратура Донецької області оприлюднила важливе повідомлення про окремі сумні наслідки «оздоровлення» минулого літа. Отже за погодженням прокуратури та за наявністю достатніх і достовірних доказів директору філії «Орлятко» позаміського дитячого закладу оздоровлення і відпочинку «Яструбок» повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1. ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).
14 липня до «Орлятка» у Лиманському районі прибули на відпочинок 134 дитини, а вже через кілька днів після того, як чимало з них почали скаржитися на біль у животі, скаржитися нудоту, підвищену температуру, 94 потерпілих довелося госпіталізувати до медичних закладів у містах Лиман, Слов’янськ, Краматорськ та Дружківка. У ході досудового розслідування слідчі отримали судові ухвали про призначення відповідних експертиз для встановлення діагнозу у осіб, які отруїлися, допитали потерпілих дітей та працівників закладу.
«За висновками експертиз у більшості постраждалих встановили невтішний діагноз: дизентерія Зонне та гострий гастроентерит, викликаний золотистим стафілококом. Вірогідним фактором передачі інфекції визнано їжу, яку приготували на харчоблоці закладу, зокрема кашу вівсяну та борщ «Український». Слідством доведено, що поширення захворювання серед відпочиваючих і персоналу стало можливим через чисельні порушення вимог санітарного законодавства в роботі харчоблоку, що призвело до реалізації харчового і контактно-побутового шляхів передачі інфекції» – йдеться у повідомленні обласної прокуратури.
Наразі досудове розслідування триває, а висновок правоохоронців щодо посадових осіб «Орлятка» має стати свого роду пам’яткою для всіх керівників подібних закладів оздоровлення, які влітку прийматимуть на відпочинок дітей.