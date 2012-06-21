Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
До такого консенсусного рішення дійшли голова Рівненської ОДА Віталій Коваль та директори дитячих оздоровчих закладів, яких в області дев’ять.
«Моє дитинство пройшло через «Агатівку», «Сигнал» та «Електронік» — тому так приємно його згадати. Однак, нинішній рік надзвичайно тривожний: коронавірус поставив під загрозу оздоровлення дітей. Але ж дитинство на паузу точно не поставиш. Тож маємо окреслити шлях, яким будемо рухатися в цьому сезоні, який, вочевидь, буде скорочений: адже зняти обмеження раніше, ніж 22 червня, ми не зможемо», — відзначив Віталій Коваль.
Оздоровчі заклади готові працювати навіть в умовах обмеженого лише двома літніми місяцями сезону, дотримуючись усіх чітко прописаних алгоритмів та жорстких правил. Однак, зауважують директори, їм потрібна підтримка місцевої влади як у пропорційному залученні дітвори за підтримки коштів обласного бюджету та бюджетів ОТГ, так і в ряді організаційних питань.
Йдеться, зокрема, про розділення оздоровлення різних категорій дітей за спеціальними кодами (що давно зроблено в інших областях); зниження плати за оренду землі (принаймні, на період карантину); про відновлення літньої педагогічної практики студентів краю в оздоровчих закладах; про залучення до роботи медичних працівників; про створення електронного реєстру заяв батьків на оздоровлення дітей ( до речі, сьогодні, незважаючи на карантин, їх уже є щонайменше 12 тисяч). А також про звернення облдержадміністрації та обласної ради до міністерства фінансів щодо цільової субвенції на оздоровлення для області, в якій проживає найбільше дітей, у тому числі пільгових категорій. Бо нині, на жаль, усі без винятку оздоровчі заклади в збитках.
«Маємо подумати над тим, як їх врятувати, рухаючись за нашим основним принципом «Гроші ходять за дитиною», — відзначив Віталій Коваль. — Не маємо морального права втратити галузь, яка подарувала справжнє дитинство багатьом поколінням. Як на мене, оздоровлення має стати частиною креативної економіки нашого краю, на яку робимо ставку. Йдеться про дитячий оздоровчий туризм як невід’ємну складову проєкту «Рівненщина туристична», який ми он-лайн презентуємо в оновленому вигляді вже 27 травня». Розробляють і низку інших пропозицій, що допоможуть вижити оздоровницям», — розповів керівник області.
До речі, «УК» детально порушував проблему літнього оздоровлення в матеріалі «Дитинство на паузу не поставиш» від 16 травня ц. р.: офіційний Київ має, як кажуть, на марші розробити його алгоритм, який цього року, вочевидь, відрізнятиметься від попередніх.
«Щиро дякую «Урядовому кур’єру» за інформаційну підтримку проблемного питання організації оздоровлення та чітку державницьку позицію: чужих дітей і справді не буває. Якщо такі ж принципи сповідуватимуть ті, хто ухвалює відповідні рішення, ми разом зможемо вихопити літо із самоізоляції бодай на два місяці — липень та серпень», — каже директор дитячого санаторно-оздоровчого комплексу «Країна мрій» на Рівненщині заслужений працівник освіти України добре відомий нашим читачам Іван Дячук.