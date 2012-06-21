Не лише підвищити зацікавлення книжкою, а й привернути увагу громади до потреб молоді з інвалідністю — таке головне завдання визначили організатори флешмобу. Мав він назву «Подаруй дитині книжку» й упродовж двох тижнів тривав у Тернопільському обласному центрі комплексної реабілітації осіб з інвалідністю.
Цей заклад відвідують хлопці й дівчата різного віку. Багато з них дружать із книжкою. Навіть маленькі, які ще не вивчили всіх літер, люблять, коли дорослі читають їм уголос. У центрі створили бібліотеку, але кількість літературних видань тут незначна. Тож і вирішили організувати акцію, під час якої добрі люди могли б подарувати дітям книжку або долучитися матеріально.
Чимало благодійників відгукнулося на цей поклик. Заклад із цієї нагоди відвідували чиновники, письменники, видавці, підприємці, учні шкіл — усі, хто прагнув внести власну частку в гідну справу. Скажімо, учні Великобірківської ЗОШ І—ІІІ ст. школи-гімназії ім. С. Балея та вихованці Великобірківського будинку творчості школяра Тернопільського району подарували понад 70 книжок. Вихованці центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю мали змогу зустрітися з авторами деяких книжок.
За час проведення акції доброчинці подарували понад 1000 книжок. Є серед них казки, енциклопедії, художні, навчальні, розвивальні та інші видання. Як і передбачали умови акції, кожна дитина могла обрати для себе ті, які їй найбільше сподобалися, решта ж літератури з’явиться на поличках бібліотеки закладу.
У центрі комплексної реабілітації осіб з інвалідністю щиро подякували всім благодійникам, зазначивши, що вони «принесли не лише книжку, а й справжнє свято! Дитяча усмішка та захоплення — підтвердження цього».