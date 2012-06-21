Минув рік відтоді, як розпочав роботу колектив Сумської комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр №1». За цей час 759 дітям з особливими потребами тут надали різні види психолого-педагогічної допомоги.
За словами директора центру Марини Свириденко, активне і результативне становлення закладу відбулося завдяки фінансовій підтримці як із державного, так і з міського та обласного бюджетів. На більш як 600 тисяч наданих гривень закупили повний комплект необхідного обладнання та устаткування, побутову техніку, облаштували робочі місця чотирьох штатних працівників, які мають відповідну спеціалізовану освіту та стаж роботи.
Усі послуги, а саме психолого-педагогічне оцінювання, корекційно-розвиткові заняття з психологом, логопедом, дефектологом, дітям надають безплатно.
Наразі центр функціонує в одному з кабінетів школи №3 міста Суми, однак незабаром справлятиме новосілля у просторому приміщенні площею понад 400 квадратних метрів. Там передбачено всі умови для кваліфікованої ефективної роботи — сім спеціалізованих кабінетів для вузькопрофільних лікарів, зона очікування, ресурсна та кімната командної взаємодії, зала лікувальної фізкультури, інші.
Станом на початок жовтня в обласному центрі мешкають 42 740 школярів віком від 2 до 18 років, з яких 2429 — з особливими освітніми потребами, зокрема 352 учні і 2077 хлопчиків і дівчаток дошкільного віку.
Попри таку завантаженість, міська влада розглядає можливість надання інклюзивно-освітніх послуг дітям Сумського району.