У Китаї у повіті Піншань провінції Хебей ввели в експлуатацію скляний пішохідний міст, довжина якого становить 488 метрів.

Вважається, що це найдовший у своєму роді міст у світі, повідомляє агентство Xinhua.

Міст завширшки 4 метри розташовано між двома скелями на висоті 218 метрів — як 66-поверховий будинок — у мальовничій місцевості Хунягу. Він виготовлений з понад 1000 скляних панелей завтовшки 4 сантиметри.

Одночасно на мосту можуть перебувати до 600 осіб. Його утримують кабелі вагою понад 120 тонн.

«Міст схожий на дракона, що лежить між горами, і я відчуваю, немов гуляю в хмарах», — сказав один з туристів.

Скляні мости можна знайти й в інших частинах Китаю, в тому числі в Чжанцзяцзе, відомому туристичному місці, де конструкція завдовжки 430 метрів і завширшки 6 метрів висить між двома крутими скелями на висоті 300 метрів над землею. 