У Китаї у повіті Піншань провінції Хебей ввели в експлуатацію скляний пішохідний міст, довжина якого становить
Вважається, що це найдовший у своєму роді міст у світі, повідомляє агентство Xinhua.
Міст завширшки
Одночасно на мосту можуть перебувати до 600 осіб. Його утримують кабелі вагою понад 120 тонн.
«Міст схожий на дракона, що лежить між горами, і я відчуваю, немов гуляю в хмарах», — сказав один з туристів.
Скляні мости можна знайти й в інших частинах Китаю, в тому числі в Чжанцзяцзе, відомому туристичному місці, де конструкція завдовжки