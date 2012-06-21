Те, що ви бачите – бульбашки метану, які замерзли в льодових крижинах, піднімаючись на поверхню. Нинішнього року температура у багатьох регіонах Північної Америки різко опустилася до –30° C, що призвело до утворення подібних новоутворень.
Лід з метановими вкрапленнями зняли на відео на одному з озер у канадському штаті Альберта. І хоча це дость красиво, але насправді це явище – тривожний дзвінок для всіх нас. Вчені говорять, що метан, який піднімається з дна – індикатор глобального потепління. Чим вища середня температура, тим активніше розкладається органіка на дні озера, виділяючи газ.
Метан – третій за важливістю парниковий газ, після водяної пари і CO2. Його внесок у парниковий ефект оцінюють у 5-9% від загального внеску всіх парникових газів. А в розрахунку на 100 років парникова активність метану у 28 разів сильніша, ніж у вуглекислого газу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»