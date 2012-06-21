Міністерство цифрової трансформації анонсувало запровадження національної онлайн-платформи для підприємців «Дія.Бізнес». «Ми прагнемо розвивати українське підприємництво. Тому створюємо зручний і корисний продукт для малого та середнього бізнесу — національну онлайн-платформу для підприємців «Дія.Бізнес», — ідеться в Telegram-каналі додатка «Дія».
Завдяки новій онлайн-платформі можна відкрити й закрити суб’єкт підприємницької діяльності, знайти перелік сервісів і програм державної підтримки, а також одержати фахові консультації щодо ведення справи та бухгалтерії, повідомляє УНІАН.
«На онлайн-платформі кожен власник малого та середнього бізнесу знайде важливу інформацію: ідеї, цікаві кейси, перелік сервісів і програм підтримки від держави, а також зможе отримати фахові консультації щодо бізнесу. Це лише частина масштабного національного проєкту з розвитку інноваційного підприємництва. Наступний крок — відкриття консалтингових зон для малого та середнього бізнесу», — анонсували в Міністерстві цифрової трансформації.
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