Лікар розповіла, що буде, якщо їсти вчорашню їжу, і дала рекомендації тим, у кого немає можливості готувати кожен день

Чи можна їсти те, що було приготовано вчора? До яких наслідків це призведе? Як правильно зберігати їжу і що робити, якщо немає можливості готувати кожен день? Про це розповіла лікар-терапевт і дієтолог Ольга Лушнікова.

Їжа - джерело енергії

Їжа для людини - це, в першу чергу, джерело енергії і необхідний будівельний матеріал для нормального функціонування організму. Корисні властивості багатьох продуктів не зберігаються на наступний день після приготування і стають не тільки марними, але часто і небезпечними для організму. Тому дуже важливо, щоб страви, які складають ваш щоденний раціон були свіжими і правильно приготованими.

Як правильно зберігати

Що ж робити тим, у кого не можливості готувати кожен день? Холодильник в допомогу! Але і тут є свої нюанси. Термічно оброблену їжу, яка залишилася після останнього прийому їжі, можна прибирати в холодильник тільки через дві години після її приготування. Страви з м'яса можуть зберігатися не більше трьох-чотирьох днів, а ось незаправлені овочеві салати - лише кілька годин. Лушнікова радить упаковувати їжу перед тим, як поставити її в холодильник, харчовою плівкою або ховати в закриті контейнери. І не забувайте про правило товарного сусідства: сирі продукти не повинні знаходитися на одній полиці з готовими.

Як правильно розігрівати

Щоб ваша страва зберегла якомога більше корисних властивостей, потрібно правильно її розігріти. Одне з важливих правил - їжу не можна термічно обробляти багато разів: у ній накопичуються шкідливі речовини і гинуть корисні. Наприклад, смажена на олії картопля містить небезпечні для організму трансжири, а при повторному підігріванні їх кількість збільшується. Щоб цього уникнути, дієтолог радить просто перекласти вміст з великої сковорідки в окрему ємність поменше і тільки тоді підігріти.

М'ясо краще не гріти

М'ясо та птиця - з списку тих продуктів, яких краще не розігрівати багато разів. Лікар розповіла, що в курячому м'ясі, наприклад, при повторній тепловій обробці змінюється структура білка. Продукт в такому випадку складніше засвоюється, що може викликати важкість у шлунку. Тому дієтолог рекомендує не розігрівати зайвий раз вчорашнє м'ясо або птицю, а додавати в салати або холодні закуски.

Готуйте прості страви

Найефективнішим способом зберегти всі корисні властивості продуктів - готувати кожен раз свіже. Лушнікова радить не морочитися над складними стравами, якщо на це не вистачає сил і часу. На думку дієтолога, чим простіше - тим краще.