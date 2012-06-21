Британські дієтологи прийшли до разючих висновків з приводу корисних властивостей звичайних йогуртів. Встановлено, що цей продукт сприяє нормалізації тиску. Результати досліджень опубліковані у виданні Sunday Express. Експерти стверджують, що йогурт допомагає відновити артеріальний тиск завдяки наявності в ньому калію. Саме цей елемент виводить з організму зайву сіль, що згодом призводить до зниження підвищеного тиску. Крім того, позитивно на організм впливають й інші складові йогурту – білок і кальцій.
За словами дієтологів, навіть знежирений кисломолочний продукт допомагає впоратися з цією досить частою проблемою. Крім того, у знежиреного йогурту є ще один плюс – він бореться з зайвими кілограмами. Вчені підкреслюють, що йогурти необхідно вживати не менше п'яти разів на тиждень. Однак, попереджають дієтологи, людям з високим тиском слід відмовитися від знежирених кисломолочних продуктів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»