Багато хто прагне дотримуватися правила не їсти за кілька годин до сну. Але є особливі любителі нічного поглинання їжі, які не можуть обійтися без пізньої вечері. Для них лікарі склали список продуктів, які можна їсти навіть вночі.
Тема особливо гостро стоїть для жіночої половини населення. Більшість дівчат намагаються дотримуватися правильного раціону, займатися спортом, включати в щоденні прийоми їжі здорові і корисні страви через страх стати товстою. Однак дієтологи впевнені, що є продукти, є які можна навіть на ніч без побоювань за фігуру. Таких медики назвали 10.
Як не дивно, але в список входять гриби незважаючи на те, що багато хто вважає їх важкою їжею. Однак лікарі впевнені, що самі по собі гриби – дієтичний продукт. А засвоюються важко саме смажені гриби в різних соусах. Крім того, сюди ж входить кукурудза. Дієтологи наголошують, що вона допомагає виводити холестерин.
Ніякої шкоди не буде, якщо з'їсти на ніч ріпу або овочеву ікру. Ці продукти не тільки допоможуть впоратися з голодом, ставши відмінним варіантом перекусу, а й допоможуть заснути, оскільки містять спеціальні речовини, що відповідають за здоровий сон. Серед фруктів і ягід медики радять для нічного прийому їжі вибирати чорницю і ківі. При цьому експерти радять додати ягоди в пару ложок нежирних вершків. Вони допоможуть наситити організм і стати відмінним десертом. Ківі ж не викликає тяжкість в шлунку і допомагає впоратися з печією.
Мигдаль, фісташки або гарбузове насіння дуже багаті вітамінами і корисними речовинами. Крім того, мигдаль, за словами дієтологів навіть сприяє корекції ваги, якщо вживати його на ніч в розумних межах. Цікаво, але навіть темний шоколад, за словами фахівців, можна їсти на ніч. У ньому мало цукру, але зате багато компонентів, які позитивно впливають на настрій.
Серед напоїв дієтологи радять випити імбирний чай або молоко з медом. Вони мають заспокійливий ефект, позбавляють від стресу, який накопичився протягом усього робочого дня, а також багаті вітамінами.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»