Цінність черешні безперечна, впевнені дієтологи. Вона багата мікроелементами і мінералами, які відповідають за бадьорий зовнішній вигляд, міцні нерви і безвідмовну роботу серцево-судинної системи. У черешні є всі життєво важливі компоненти, вітаміни групи В, кальцій, фосфор, залізо і, головне, каротиноїд – попередник вітаміну А, який уповільнює процеси старіння.
Черешню можна вживати щодня. Вона істотно оздоровить організм і додасть ясність думок, також ягода чудово тонізує і зміцнює імунітет. Правда, тим, хто сидить на дієті, експерти рекомендують вибирати несолодкі сорти, тоді шкоди для фігури не буде.
Також експерти розкрили головний секрет черешні. З цією ягодою можна влаштовувати розвантажувальні дні. Мінус 3 кг за добу! – цілком реальний результат, якщо вибрати несолодкий сорт або черешню можна замінити вишнею. Але зловживати такими «дієтами» не можна.
З обережністю їсти черешню потрібно тим, хто має проблеми з шлунково-кишковим трактом. Ягода багата пектинами (розчинною клітковиною). Ягоди черешні очищають кишківник від токсинів, шлаків, надлишків жовчних кислот, радіонуклідів і непотрібних бактерій, що може привести до дискомфорту в шлунку або закрепам.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»