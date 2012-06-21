Дієтологи з університету в Ньюкаслі довели користь бурякового соку. Він допомагає скидати зайву вагу і стимулює роботу мозку.
Для дослідження вчені запросили 50 людей із зайвою вагою. Випробовуваних розділили на дві групи. Протягом місяця учасники першої групи щодня випивали 200 мг бурякового соку. Випробовувані з іншої групи пили 70 мг соку в день, але протягом двохмісяців. Ніяких інших змін в раціон не вносили.
Вчені зафіксували наступні результати. Через 1 місяць всі учасники експерименту перестали відчувати головні болі. Хоча до початку експерименту 27% заявляли про мігрені. Ті випробовувані, чия вага більше 100 кг, вживаючи 200 мг бурякового соку, за 30 днів втратили близько 7 кілограм зайвої ваги. Вживання 70 мг бурякового соку дозволяє скинути стільки ж кілограмів, але за два місяці.