Британський фітнес-експерт Нікі Віброу розповіла, як чай пов'язаний з процесами старіння. За словами дієтолога, необхідний водний баланс можна зберегти за допомогою восьми чашок чаю в день, повідомляє Daily Mail.
Фахівець пояснила, що старіння організму відбувається під дією хімічних реакцій в клітинах, в процесі яких утворюються вільні радикали, які шкодять здоровим клітинам. Далі, за словами Віброу, ці елементи позбавляють клітини кисню і знижують рівень колагену, необхідного для пружності шкіри. Таким чином, чим більше вільних радикалів знаходиться в організмі людини, тим швидше вона старіє.
Експерт запевняє, що звичка пити чай здатна уповільнити процеси старіння таким чином, як це робить вода. Такий спосіб підійде тим, хто не може змусити себе випивати добову норму води протягом дня. За словами Віброу, щоб зберегти еластичність шкіри, кожну годину потрібно випивати чашку чаю. Справа в тому, що в чаї є антиоксиданти, які зменшують кількість холестерину в організмі, пояснює експерт.
«Я випиваю 8 чашок білого або зеленого чаю щодня. Ці напої багаті антиоксидантами, які також можуть допомогти зменшити вагу і вміст холестерину в організмі», – повідомила фітнес-експерт. Вона уточнила, що жінкам, які хочуть виглядати молодшими за свої роки, не уникнути фізичних вправ.
«Необов'язково витрачати багато часу в тренажерному залі. Досить щодня приділяти до 10 хвилин легкої зарядки, зокрема це вправи на прес, «берізка», кілька елементів йоги », – ділиться секретами молодості експерт.
Крім того, для підтримки тонусу Віброу радить пити вітамін D, добавки з вітамінами С, Е, а також омега-3 з жирними кислотами. Сама дієтолог помітила позитивний ефект від прийому таких засобів через 18 місяців.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»