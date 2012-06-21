Яблучний сік, в пропорції 1 до 2 розбавлений водою, стане найбільш оптимальним напоєм в спеку і допоможе вгамувати спрагу.
Про це розповіли канадські дієтологи.
В ході експериментів вони виявили, що цей напій набагато ефективніший за спеціальні розчинники (електроліти), які застосовуються для запобігання зневоднювання при кишкових розладах. Ці властивості досягаються за рахунок вмісту в яблучному соці калію.
Експерти також радять пити в спеку ягідні морси і кислі соки. При цьому напої слід розбавляти водою. Також можна випивати овочеві соки, в них міститься набагато менше цукру.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»