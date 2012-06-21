Діабет другого типу можна контролювати за допомогою спеціальної дієти, яка здатна врівноважувати рівень цукру в крові, кажуть вчені.
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За словами дієтолога Джульєтти Келлоу, дуже важливо вживати багато фруктів і овочів, особливо тим людям, які страждають через підвищений рівень цукру в крові. І щоб поліпшити загальний стан людям потрібно вживати в свій раціон більше коренеплодів, які багаті корисною клітковиною. Вчені говорять, що клітковина – це рослинний вуглевод, який, на відміну від інших вуглеводів, таких як цукор і крохмаль, не перетравлюється в тонкій кишці.
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Волокно складається з двох типів: розчинних і нерозчинних. Розчинна клітковина утворює гель в кишківнику, який допомагає контролювати рівень цукру в крові, запобігаючи його всмоктуванню в кров. Нерозчинні волокна сприяють гарному травленню. З цієї причини медики закликають людей їсти такі овочі, як морква, картопля, буряк, ріпа, редис і пастернак.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»