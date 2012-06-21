Дієтологи нагадую про те, що при досягненні 30 років обмін речовин поступово сповільнюється. Як наслідок це призводить до зайвої ваги.
Метаболічні порушення в організмі безпосередньо пов'язані з нестачею флавоноїду, велику кількість якого можна знайти в деяких продуктах. Лікарі назвали ТОП-3 продукти для підтримки «вічної» стрункості, що містять цей антиоксидант.
Першим продуктом, в якому є багато флавоноїдів, домашня полуниця. Ця сезонна ягода має у своєму складі велику кількість антиоксидантів, здатних «спалювати» жирові відкладення та виводить зайву рідину з організму.
Друге місце розділили між собою цибуля і брокколі. Завдяки великій кількості харчових волокон, ці продукти здатні покращувати метаболізм. До того ж вони вимагають великих затрат калорій на своє перетравлення.
Третє почесне місце займає – черешня. Незважаючи на її порівняно невелику калорійність, вона є досить ситною ягодою. Плоди черешні багаті вітамінами групи В і С, а завдяки високому вмісту клітковини вона здатна насичувати повноцінно організм на кілька годин. Дієтологи рекомендують споживати ягоду як самостійний перекус.
Також найважливішою заявою медиків є повна відмова від будь-яких дієт. У цьому випадку естафету за «вічну» стрункість краще передати збалансованому харчуванню, ніж катувати свій організм мізерним меню на 1000 калорій.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»