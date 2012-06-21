Вчені встановили, що навіть щоденний раціон може позначатися на загальному стані організму, зокрема, бути причиною втоми. Фахівці з'ясували, які продукти забирають енергію.
Лідером у цьому рейтингу з 6 продуктів є банани. Справа в тому, що у цих фруктах міститься велика кількість магнію. Він діє на людину заспокійливо, уповільнює її пульс та кровообіг. Експерти стверджують, що, якщо з'їсти відразу кілька бананів, то можна відразу відчути сонливість.
Слідом за бананами йде йогурт. У ньому є така речовина, як триптофан. Він відповідає за активацію в організмі людини синтезу серотоніну й мелатоніну. Вчені кажуть, що за ефектом цей процес можна порівняти з дією снодійного. Як не дивно, але на сон хилить і після чашки кави. Щоб трохи нейтралізувати цей ефект, дієтологи рекомендують пити чисту воду.
Викликає сон і вишня. У ній є мелатонін, який, потрапляючи в організм, надає заспокійливий ефект. Фахівці рекомендують також утримуватися від жирних продуктів. Вони не тільки шкідливі у великій кількості для організму, але викликають заколисливу дію, оскільки дуже багато енергії йде на перетравлювання їжі.
Цікаво, що навіть солодке здатне викликати потяг до сну. Справа в тому, що борошняні вироби та солодощі викликають стрибок рівня глюкози. Але після засвоєння глюкоза різко падає, що й викликає сонливість.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»