Співробітники Іспанської академії харчування та дієтології назвали продукти, які допомагають людському організму протистояти коронавірусу SARS-CoV-2. Харчування в умовах пандемії має бути збалансованим і різноманітним, але існують продукти, на які слід звернути особливу увагу.
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Це, зокрема, продукти з високим вмістом омега-3-поліненасичених жирних кислот – морська жирна риба і морепродукти, морські водорості, горіхи, деякі види рослинного масла, тощо.
«Такі продукти допомагають організму знизити інтенсивність запальних реакцій, а також покращують загальну ефективність роботи імунної системи», – говорить Джузеппе Руссолілло, керівник Іспанської академії харчування та дієтології.
Руссолілло радить їсти побільше овочів і фруктів, цільнозернових і кисломолочних продуктів, а також не забувати про нежирне м'ясо. Загалом, намагайтеся їсти максимально здорову і збалансовану їжу, і тоді ваш імунітет не підведе вас навіть у такій складній ситуації, як пандемія коронавірусу.
Імунна система людини, як довели австралійські вчені, може самостійно справлятися з коронавірусною інфекцією. Для цього імунітет задіє приблизно такі ж біологічні механізми, як ті, що дозволяють нашому тілу боротися з вірусами грипу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»