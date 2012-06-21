Дієтологи назвали список продуктів, від яких краще відмовитися людям, які старші 30 років, щоб продовжити молодість.
Як пояснили фахівці, в цьому віці в організмі людини активізуються фізіологічні процеси старіння і сповільнюється метаболізм.
У зв'язку з цим, експерти рекомендують не зловживати продуктами з високим вмістом цукру, так як він погіршує еластичність шкіри, сприяє появі зморшок і пігментації, консервує вироблення колагену.
Вироби з білого борошна відкладаються в жир і підвищують рівень глюкози в крові, тому від них теж краще відмовитися.
Слід скоротити в раціоні кількість продуктів з трансжирами – після 30 років вони не переробляються організмом, а відкладаються в жирових складках і сприяють старінню шкіри.
Від ковбасних виробів також слід відмовитися через шкідливі консерванти, підсилювачі смаку і стабілізатори.
Вживання спиртного також не рекомендується. З алкогольних напоїв особливо небезпечні пиво і коктейлі, які сильно зневоджують організм.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»