Печінка є найсильнішим паренхіматозним органом, який поєднує в собі функції травної залози і є своєрідною біохімічною лабораторією. Саме завдяки цьому органу здійснюються всі життєво важливі процеси.
Нині серед щорічних причин смертності, понад мільйон людей помирають від раку печінки. Діетологи вирішили не сидіти склавши руки і склали список продуктів, які посприяють оздоровленню функцій печінки.
На першому місці – індичка і телятина. Дієтологи кажуть, що в м'ясі індички є не тільки багато білка, в якому мало жиру і сполучної тканини, але воно сприяє розщепленню алкоголю, який як відомо, є вкрай шкідливим для печінки. У цьому м'ясі містяться такі вітаміни, як Н, РР, вітаміни групи В і вітаміноподібні речовини холін, а також мінеральні речовини: калій, магній, фосфор, сірка, залізо, мідь, цинк. Корисною є і яловичина.
На другому місці соління – квашена капуста і огірки. Вживаючи їх в їжу, людина зменшує ризик розвитку зневоднення організму, яке викликає алкоголізація. Ці продукти здатні підтримувати водно-соляний баланс і насичувати організм вітаміном С.
На третьому місці – печені овочі. На відміну від овочів, які піддавалися іншим видам теплової обробки, вони містять в собі велику кількість клітковини. В ході одного з досліджень, вчені довели, що печені овочі корисно вживати для профілактики раку печінки.
До цього йшлося про користь квашеної капусти, але капуста корисна загаом. І неважливо, чи це сира чи варена на пару капуста. Вона вкрай корисна для печінки, як нейтралізатор канцерогенів і токсинів.
Корисним є і буряк, який містить в собі низку необхідних для печінки мінералів і вітамінів.
Крім усього перерахованого, список корисних продуктів можна доповнити капустою брокколі, горіхами, цитрусовими, авокадо, яблуками, помідорами і оливковою олією.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»