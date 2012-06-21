Вченими доведено, що певні групи продуктів здатні уповільнити процеси старіння і знизити ризик розвитку різних захворювань. Раніше в ході дослідження дієтологи встановили, що найнебезпечніший вік для чоловічої і жіночої фігури - 40 років. Саме тому, переступивши 40-річний рубіж, слід з особливою увагою ставитися до свого харчування. Дієтологи назвали п'ять продуктів, які потрібно включити в раціон після 40, щоб допомогти організму боротися з віковими змінами, а також залишатися здоровим, енергійним і життєрадісним.
1. Волоські горіхи
За даними вчених, волоські горіхи знижують ризик розвитку раку грудей і остеопорозу. Для чоловіків волоський горіх незамінний завдяки тому, що його вживання знижує ризик розвитку простатиту і позитивно впливає на чоловіче статеве здоров'я. Крім того, волоські горіхи покращують роботу мозку, шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок і нормалізують метаболізм.
2. Чорниця
Чорниця - потужний антиоксидант. Вона допомагає впоратися з передчасним старінням, поліпшити стан шкіри, а також знизити ризик серцевих захворювань і поліпшити пам'ять. Результати досліджень вчених доводять, що чорниця стимулює активність мозку в зрілому віці і покращує зір.
3. Брокколі
Брокколі - джерело клітковини, фолієвої кислоти, вітамінів С і А, і кальцію. Раніше вченими було виявлено, що брокколі зменшує запалення в товстій кишці і знижує захворюваність на рак товстої кишки. Зокрема, було встановлено, що броколі захищає внутрішню оболонку кишечника, допомагаючи зміцнити імунну систему і підтримувати баланс кишкової флори. Крім того, напередодні відомий британський медик Рангалі Чаттерджі, автор програми Doctor in the House (Лікар у вас вдома) на телеканалі BBC назвав брокколі головним продуктом для міцного здоров'я і довголіття.
4. Авокадо
Головний фуд-тренд останніх років, авокадо, є єдиним у своєму роді фруктом, який містить не тільки вуглеводи, а й велику кількість корисних жирів. Результати різних наукових досліджень свідчать про те, що регулярне вживання авокадо допомагає позбавитися від зайвої ваги, запобігає розвитку різних онкологічних захворювань, а також знижує рівень поганого холестерину і допомагає в боротьбі з передчасним старінням.
5. Шпинат
Шпинат також відносять до суперфудів, який слід вживати регулярно - особливо після 40. Шпинат є потужним антиоксидантом, а також володіє протизапальними властивостями і містить справжнє джерело вітамінів. Завдяки вживанню цього суперфуду вдасться підтримувати здоров'я зору і кісток, а також запобігти розвитку деяких видів раку і запальних захворювань, включаючи артрит.