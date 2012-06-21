Чимало людей споживають набагато більше калорій, ніж необхідно організму, і навіть не помічають цього, звідси і бере початок епідемія ожиріння в усьому світі, пише The Telegraph.
Вчені з Кембриджського університету відзначили, що позбутися від зайвої ваги досить важко, так як це йде врозріз з еволюцією і «програмою організму на збереження маси для виживання».
Єдиний спосіб схуднути - створити дефіцит калорій, тобто спалювати їх більше, ніж споживати. Але скоротити споживання калорій і залишатися ситим цілком можливо.
За словами дієтологів, можна вживати велику кількість їжі, якщо вибирати тільки низькокалорійні продукти.
Так, в раціон можна включити багату клітковиною їжу, овочі, що не містять крохмаль (брокколі, спаржа, баклажани), фрукти і цільнозернові злаки.
«Також важливим є збалансоване харчування. Для почуття ситості дуже важливий білок. Коли білок потрапляє в шлунок, організм пригнічує відчуття голоду », - каже дієтолог Рейчел Кларксон.
Вона радить звернути увагу на горіхи, авокадо і оливкове масло, які містять корисні жири, які сприяють поліпшенню травлення. Крім того, за її словами, корисним буде і вживання води під час їжі.
«Клітковина набрякне і природним способом заповнить шлунок», - радить дієтолог.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»