Чимало людей споживають набагато більше калорій, ніж необхідно організму, і навіть не помічають цього, звідси і бере початок епідемія ожиріння в усьому світі, пише The Telegraph.


Вчені з Кембриджського університету відзначили, що позбутися від зайвої ваги досить важко, так як це йде врозріз з еволюцією і «програмою організму на збереження маси для виживання».

Єдиний спосіб схуднути - створити дефіцит калорій, тобто спалювати їх більше, ніж споживати. Але скоротити споживання калорій і залишатися ситим цілком можливо.

За словами дієтологів, можна вживати велику кількість їжі, якщо вибирати тільки низькокалорійні продукти.

Так, в раціон можна включити багату клітковиною їжу, овочі, що не містять крохмаль (брокколі, спаржа, баклажани), фрукти і цільнозернові злаки.

«Також важливим є збалансоване харчування. Для почуття ситості дуже важливий білок. Коли білок потрапляє в шлунок, організм пригнічує відчуття голоду », - каже дієтолог Рейчел Кларксон.

Вона радить звернути увагу на горіхи, авокадо і оливкове масло, які містять корисні жири, які сприяють поліпшенню травлення. Крім того, за її словами, корисним буде і вживання води під час їжі.

«Клітковина набрякне і природним способом заповнить шлунок», - радить дієтолог.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»