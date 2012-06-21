Здуття живота – це поширений і неприємний ефект. Переїдання або ненавмисне ковтання повітря призводить до надлишку газів в черевній порожнині. Здуття може викликати нудоту, задишку і дискомфорт. Одним з джерел надлишку газу в черевній порожнині є газовані напої. Разом з тим, втамувати спрагу можна і з користю: дієтологи назвали три напої, що усувають здуття живота.
На думку американського лікаря Мехмета Оза, головними інгредієнтами в боротьбі із здуттям є лимон і м'ята. Лимон є джерелом аромату, який дозволить уникнути добавок підсолоджувачів, що сприяють здуттю, а м'ята покращує потік жовчі, перетравлює жири. Лікар Оз рекомендує заморозити листя перцевої м'яти в лимонному соці. Ці кубики слід додати в стакан з водою.
Ще однією причиною здуття може бути сіль. Компенсувати велику кількість солоних продуктів допоможе гранатовий сік, що містить калій і магній. Його дія прискорить виведення солі з організму. Так, в стакан гранатового соку слід додати одну краплю соусу Табаско, ретельно перемішавши інгредієнти.
Часто надлишок газів зумовлюють закрепи. Цей кишковий розлад можна усунути за допомогою клітковини і шоколаду, які стимулюють роботу травної системи. Дві ложки шоколадної стружки необхідно змішати зі склянкою полуниці і половиною склянки малини, а кілька кубиків льоду перетворять корисний коктейль в освіжаючий напій в спекотне літо.
Слід пам'ятати, що запорукою правильного травлення є здорове харчування і відмова від шкідливих звичок. Так, вживання алкоголю є головною причиною здуття, нагадує доктор Оз.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»