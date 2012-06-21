Дієтологи виявили, що для позбавлення від целюліту на животі людині необхідно внести в раціон шість продуктів з високим вмістом білка. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі BMC Medicine.
Такими продуктами є курячі яйця і куряча грудинка, консервований тунець, червона сочевиця, запечені боби і мигдаль.
За даними вчених, споживання продуктів з високим вмістом білка здатне зменшити тягу до їжі на 60%, підвищити метаболізм і зменшити кількість з'їдених калорій в день.
Крім того, дієтологи рекомендують відмовитися від цукру і підсолоджених напоїв, урізати кількість вуглеводів у раціоні та більше вживати продуктів, багатих на клітковину.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»