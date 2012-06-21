Австралійські вчені з'ясували, що сніданок не відграє важливої ролі в процесі схуднення. Для підтвердження цього факту фахівці вивчили дві тисячі статей на цю тему та зробили 13 досліджень.
Тривалий час дієтологи запевняли суспільство в тому, що ранковий прийом їжі сприяє схудненню. Такий висновок базувалося на двох принципах. По-перше, сніданок допомагає довше не відчувати голоду, скорочуючи кількість калорій в організмі. По-друге, ранковий прийом їжі дозволяє спалювати калорії протягом усього дня.
Експерти з Університету Монаша проаналізували 13 досліджень, учасниками якого стали 1146 осіб. Також для перевірки цієї теорії фахівці вивчили 2 тисячі наукових статей, написаних у період з 1990 по 2018 рік.
Результати досліджень показали, що наявність сніданку в раціоні не сприяє спалюванню зайвої ваги. Вчені вважають, що багато висновків булозроблено лише на основі спостережень. Однак схудненню могли посприяти здоровий спосіб життя або дієта.
Крім цього, люди, які щоненно снідали, споживали на 260 калорій більше, ніж ті, хто ігнорували ранковим прийомом їжі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»