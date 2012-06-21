Студенти і викладачі кафедри дизайну Черкаського державного технологічного університету втілюють у життя соціальний проект, покликаний допомогти дітям з порушеннями зору пізнати світ. Тут створили тактильний посібник — об’ємний макет природного середовища з елементами ландшафту. Як пояснив старший викладач Олександр Луговський, студенти поєднали в ньому багато елементів: рельєф земної поверхні, дерева, водні об’єкти, острови. Тунель відтворили, щоб незрячі діти розуміли, що можна пересуватися не тільки дорогою, а й під землею. Їм дуже складно пояснити, як, наприклад, перейти воду. Тому студенти вирішили допомогти школі: полегшити роботу вчителям і дати змогу дітям глибше пізнати навколишній світ.
— Цей тактильний посібник студенти створили за власні кошти, — розповів Олександр Луговський. — Для виготовлення таких посібників використовуємо пінопласт, картон, поролон.
Студенти 4 курсу спеціалізації «Промисловий дизайн» Богдан Іваненко, Дарина Жога, Вікторія Гонтар, Василь Нось, Владислав Лупан та Євгеній Захарченко під керівництвом кандидата мистецтвознавства професора кафедри дизайну Інни Яковець і викладача Наталії Литовченко в межах навчальної дисципліни «Проектування та макетування» більш як півроку працювали над посібником.
Вихованцям спеціальної школи для дітей з порушеннями зору подобаються тактильні книжки від студентів ЧДТУ, тому вони замовили нові: ванна і туалетна кімнати, зріз ґрунту з тваринним і рослинним наповненням, природний ландшафт (горб, схил, рівнина, яр), будова річки, фізична карта світу, Сонячна система, міст, будинок.
Над мініатюрою черкаського мосту через Дніпро вже працює група студентів. Усього ж вони подарували спеціальній школі 10 тактильних макетів.